Shopping na Granja Viana traz atração imersiva para os fãs da Turma da Mônica

Giro radical, pula-pula, cavalinhos de mola, piscina de bolinhas e infláveis fazem parte da atração para a criançada

Imagem ilsutrativa

O Shopping Granja Vianna trouxe a atração Fazendinha do Chico Bento, que ficará no empreendimento até o final de julho.

No local, as crianças tornam-se verdadeiras fazendeiras com um dos personagens mais amado do universo da Turma da Mônica e soltam a imaginação em um espaço imersivo que conta com diferentes atividades lúdicas, como giro radical, pula-pula, cavalinhos de mola, piscina de bolinhas e infláveis no formato de milho e celeiro.A atração está disponível até o dia 31 de julho, no Piso L1, na Praça de Eventos do shopping center, e é indicada para crianças de dois até 13 anos.Menores de cinco anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.Toda essa diversão custa R$ 50 para 40 minutos, R$ 60 para uma hora, R$ 70 para uma hora e meia, R$ 80 para duas horas e R$ 90 para três horas de brincadeira.A Fazendinha do Chico Bento acompanha o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.