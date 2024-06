Eleições 2024: mais 2 cidades de SP poderão ter 2º turno e total chega a 30; saiba quais

Os dois municípios ultrapassaram a marca de 200 mil eleitores

Nas eleições municipais de 2024, duas cidades do estado de São Paulo terão a possibilidade de segundo turno pela primeira vez: Embu das Artes, na região metropolitana, e Sumaré, na região de Campinas.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), os dois municípios ultrapassaram a marca de 200 mil eleitores, condição prevista na Constituição Federal para a realização de um segundo turno nas cidades em que nenhum candidato ou candidata à prefeitura alcancem a maioria absoluta dos votos.A maioria absoluta é atingida quando a votação obtida é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos (sem contar os brancos e nulos) mais um. Essa medida visa dar maior representatividade a quem se elege.Nas Eleições 2020, a última eleição municipal, o eleitorado de Embu das Artes era composto por 189.289 pessoas. Neste ano, o total registrado até o final de maio, mês em que houve o fechamento do cadastro eleitoral, é de 207.471.Em Sumaré, o total em 2020 era de 189.410 eleitores e eleitoras e agora é de 203.238. Segundo o TRE, esses números ainda terão pequenas variações até a divulgação dos dados finais do eleitorado apto para as Eleições de 2024.Outra cidade paulista chegou perto de ter a possibilidade de segundo turno nas Eleições 2024: São Carlos, na região central do estado, registrou até o fim de maio 197.528 eleitores e eleitoras — faltaram apenas 2.472 pessoas para atingir o total de 200 mil votantes no município.Segundo a chefe do cartório da 121ª Zona Eleitoral, Letícia Brumato, chegou a haver uma mobilização de vereadores na cidade para alcançar a marca por meio do estímulo ao alistamento eleitoral de jovens. Mas não foi desta vez.Dos 645 municípios paulistas, 30 têm a possibilidade de segundo turno nas Eleições 2024: São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, Santo André, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Mogi das Cruzes, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Carapicuíba, Barueri, Bauru, São Vicente, Praia Grande, Itaquaquecetuba, Franca, Taubaté, Guarujá, Suzano, Limeira, Taboão da Serra, Embu das Artes e Sumaré.