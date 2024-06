Raposo Tavares registra acidente nesta quinta (20) e trânsito fica complicado em Cotia

Acidente ocorreu por volta das 13h30 e congestionamento, às 14h, já era de 3 km

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio começa a complicar o trânsito na rodovia Raposo Tavares, próximo ao km 28, em Cotia.

O acidente ocorreu por volta das 13h30, no sentido São Paulo, segundo informou a página Aconteceu em Cotia e Região.De acordo com o Waze, o congestionamento, agora, às 14h, é de 3 km no sentido capital.procurou opara buscar mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, essa matéria será atualizada.