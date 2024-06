Prefeitura de Cotia lança plataforma digital para facilitar aprovação de construções

O processo digital poderá ser solicitado por profissional engenheiro ou arquiteto, além de empresas de engenharia responsáveis pelo projeto

Foto: Prefeitura de Cotia

PASSO A PASSO

O processo digital poderá ser solicitado por profissional engenheiro ou arquiteto, além de empresas de engenharia responsáveis pelo projeto.Com a ferramenta, a administração municipal visa diminuir a emissão e a circulação de papel, facilitando a comunicação entre secretarias municipais e dando agilidade à análise.Segundo a prefeitura, inicialmente, serão atendidas via plataforma as solicitações de desdobro e unificação.informou.O Portal da Aprovação Digital de Obras e Habite-se permite que o profissional responsável pelo projeto faça um cadastro, preencha a solicitação, anexe os documentos necessários e acompanhe o andamento da análise remotamente.Todas as informações sobre a movimentação do processo serão encaminhadas ao e-mail cadastrado pelo engenheiro ou arquiteto no momento em que fez o cadastro. Para acessar a plataforma, basta abrir o site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), entrar em ‘Portal de Serviços’, procurar por ‘Habitação e Urbanismo’ e abrir o link ‘Aprovação Digital’.afirmou a prefeitura.A Secretaria de Habitação e Urbanismo é a responsável pelo gerenciamento da plataforma e conta com os profissionais (engenheiro e arquitetos) responsáveis por analisar os processos, solicitar alterações necessárias e liberar ou reprovar o projeto analisado.Abrir o site (www.cotia.sp.gov.br) > entrar em ‘Portal de Serviços’ > procurar por ‘Habitação e Urbanismo’ > clicar no link ‘Aprovação Digital’.Serviço disponível para engenheiros, arquitetos e empresas de engenharia.