Namorados? 12 de junho é dia de santo que viveu solitário por 60 anos

O Dia dos Namorados no Brasil foi uma criação do pai do ex-governador de SP, João Doria; mas história da data remete a um santo que nunca teve par romântico

Center for the Study of World Religions - Harvard University/Domínio público

Hoje, 12 de junho, comemora-se o Dia dos Namorados no Brasil — e somente no Brasil (no resto do mundo é comemorado em 14 de fevereiro, o chamado Valentine's Day (ou Dia de São Valentim).

O 12 de junho como Dia dos Namorado no Brasil foi uma criação do pai do ex-prefeito e governador de São Paulo João Doria, também chamado João Doria, a pedido da Associação Comercial de São Paulo para aquecer as vendas no meio do ano.No entanto, poucos sabem que esta data também coincide com o dia de Santo Onofre, um santo que viveu solitário por 60 anos.Santo Onofre, também conhecido como Santo Onofre do Egito, foi um eremita que viveu no século IV. Ele escolheu viver uma vida solitária no deserto do Egito, dedicando-se à oração e à penitência.Durante 60 anos, ele viveu em uma caverna, afastado do mundo e das tentações da vida mundana.Apesar de ter vivido uma vida solitária, Santo Onofre é considerado por muitos um exemplo de santidade e devoção.Onofre abandonou todas as suas posses e buscou uma vida de oração, penitência e contemplação solitária no deserto.Ao longo dos séculos, inúmeros relatos de milagres foram atribuídos a Santo Onofre, frequentemente invocado como padroeiro de causas específicas, como a cura de doenças e problemas relacionados à saúde. Sua intercessão costuma ser buscada por aqueles que enfrentam dificuldades ou desafios em suas vidas.