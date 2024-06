Cotia recebe show gratuito de Salgadinho, ex-Katinguelê, neste final de semana

Evento social acontece na região central da cidade; saiba mais

Cantor Salgadinho. Foto: Divulgação









SERVIÇO





O QUE: Samba Social, com show do cantor Salgadinho

QUANDO: Domingo (30/06), a partir das 13h

ONDE: Rua Exacta, Jardim Leonor, Cotia-SP

Evento gratuito

Realização: Samba daComu

O projeto socialrealiza, neste domingo (30), a partir das 13h, um evento naChamado de, a grande atração do evento será o show do. Ele saiu do grupo em 2001, mas segue sendo uma referência dentro do pagode e do samba brasileiro.A atividade acontece logo após a reinauguração do antigo campo dos Legionários, agora rebatizado de, que fica ao lado da rua onde ocorrerá o show.O evento é gratuito, mas o projeto pede a doação de um quilo de alimento não-perecível., diz anúncio do projeto.