Casal foragido por estupro de vulnerável em Pernambuco é preso em Cotia

Segundo a polícia, crime ocorreu em 2022 no município de Ribeirão

Foto: Portal Agreste Violento (PE)

Um casal acusado de estupro de vulnerável, e que estava foragido da Justiça, foi preso nessa terça-feira (25), em Cotia. O crime ocorreu em 2022 no município de Ribeirão, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, Fábio Soares de Lima, de 44 anos, e Joelma Maria Argentino, de 40, estavam com mandados de prisão preventiva em aberto expedidos pela Comarca de Ribeirão.As prisões em Cotia ocorreram em dois locais diferentes: na rua Lima Campos, no bairro Moinho Velho, região da Granja Viana, e na rua San José, no Parque Industrial San José.O casal foi apresentado na Delegacia de Cotia, onde o caso foi registrado. Eles passarão por audiência de custódia.não conseguiu contato com a defesa dos acusados. O espaço segue aberto para manifestações.