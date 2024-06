Cotia é premiada por ações de prevenção ao HIV

Secretaria de Saúde recebeu Selo Prata durante o Fórum Estadual de Dirigentes 2024

Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de Cotia recebeu o Selo Prata de Boas Práticas em HIV/AIDS. A premiação foi entregue durante o Fórum Estadual de Dirigentes 2024, que aconteceu nessa quarta-feira (26).

Por meio do Programa de Qualificação Boas Práticas em HIV/AIDS, o Governo do Estado analisa e reconhece as ações de destaque realizadas por gestores de saúde visando a promoção da saúde e a prevenção do HIV e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).Os colaboradores da Secretaria de Saúde, Nélio Girardo, coordenador do Programa Municipal IST/AIDS e SAE/CTA, e Pedro Henrique Jardim, psicólogo do SAE/CTA, representaram o município durante a cerimônia de premiação.O Programa de Qualificação Boas Práticas em HIV/AIDS destaca o compromisso da rede de saúde local em promover a saúde e prevenir o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).Um dos pontos altos desse reconhecimento foi a implantação bem-sucedida da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), que trouxe excelentes resultados em iniciativas locais.disse Nélio Girado. De acordo com ele, a premiação reforça o compromisso contínuo de Cotia na luta contra o HIV/AIDS e seu empenho em oferecer serviços de saúde de qualidade à comunidade.A PrEP está disponível gratuitamente no SAE/CTA de Cotia, que fica na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 843, Vila São Francisco.