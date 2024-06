Prepare o casaco: Cotia deve ter queda brusca na temperatura neste final de semana

Cidade deve ter máxima de 13ºC e mínima de 10ºC







O frio vai continuar?



Apesar do frio previsto para os próximos dias, permanece a expectativa de um inverno com temperaturas acima da média para a estação.



De forma geral, massas de ar seco no interior do país devem dificultar o avanço do ar polar, como aconteceu durante o outono. O frio tende a ficar mais restrito à região Sul do país.



Os meteorologistas também pontuam que novas ondas de calor podem acontecer, especialmente mais para o fim da estação.

A chegada de uma frente fria fará as temperaturas da cidade de Cotia cair de forma recorde nos próximos dias.A expectativa é que as máximas, que devem chegar a 24ºC neste sábado (29), não passem de 13ºC no domingo (30). Conforme previsões da Clima Tempo, a mínima esperada no domingo para Cotia é de 10ºC.Com isso, o final de semana deve ser de tempo típico de inverno, com pouca chuva – esperada, principalmente, para segunda-feira (1º) - e rajadas de vento.A queda nas temperaturas é resultado da chegada de uma frente fria denominada de corredor polar, que chega nas próximas semanas em toda região central do país. A massa tem origem na Patagônia e o interior da América do Sul e traz o frio intenso e úmido para o Brasil.