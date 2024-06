Carreta pega fogo no Rodoanel Mário Covas nesta sexta-feira (28)

Foto: Artesp / Reprodução

Uma carreta pegou fogo na tarde desta sexta-feira no Rodoanel Mário Covas. O incidente ocorreu por volta das 16h30 no km 31, em Embu das Artes.De acordo com a concessionária responsável, a carreta estava sendo removida por um guincho pesado sobre faixa dois, quando a rodagem traseira entrou em chamas, posteriormente, parando pelo acostamento.Ainda não se sabe o motivo do incidente.O Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe conseguiu conter as chamas. De acordo com a corporação, não houve vítimas.Há registro de congestionamento de mais ou menos três quilômetros.