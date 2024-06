Cotia abre inscrições para o projeto ‘Mãe Cotiana’; veja os requisitos para participar

Vagas são limitadas

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia informou hoje (27) que estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa ‘Mãe Cotiana’. As vagas são limitadas.

Para participar, a moradora de Cotia precisa estar com 14 a 36 semanas de gestação no momento da inscrição.Além disso, as gestantes precisam ter pelo menos três consultas de pré-natal na rede municipal, ter o cartão da gestante, Número de Identificação Social (NIS) atualizado, ser moradora de Cotia.As inscrições são feitas pelo CRAS CREAS On-line - WhatsApp (11) 96300-7500. Basta enviar um ‘olá’ e, ao receber a lista de opções, responder ‘9’ e seguir as orientações.O Projeto ‘Mãe Cotiana’ está sob o guarda-chuva de um programa maior, que é o ‘Cotia que Cuida’ - iniciativa da Prefeitura de Cotia que reúne diversos projetos sociais. Por meio do ‘Mãe Cotiana’ as inscritas recebem um kit de enxoval do bebê completo, com diversos itens, como: carrinho, bolsa, saída de maternidade, banheira, roupinhas, mamadeira, itens de higiene, entre outros.O principal objetivo do Projeto, de acordo com a prefeitura, é reduzir a mortalidade infantil e garantir atendimento prioritário às gestantes que fazem pré-natal na rede municipal de saúde.As participantes do ‘Mãe Cotiana’ também têm direito a um cartão de gratuidade no transporte público municipal.