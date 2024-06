Nova galeria de arte a céu aberto em Itapevi reúne 25 artistas e já tem data de inauguração

Considerada uma das maiores galerias urbanas de grafite do Brasil, ‘West Side Gallery’ reúne obras de artistas nacionais e internacionais

A Prefeitura de Itapevi organiza a nova ‘West Side Gallery’ - galeria de arte a céu aberto - com os maiores nomes do grafite nacional e internacional.



QUANDO SERÁ A INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE GRAFITE?



Segundo a prefeitura, a inauguração do novo espaço será neste sábado (29 de junho), a partir das 10h, no Corredor Oeste (Avenida Feres Nacif Chaluppe) com a finalização dos trabalhos.



O evento contará com o 2º Trap Fest Itapevi 2024, diversas atividades para crianças e uma praça de alimentação com food trucks.

REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO



A revitalização acontece cinco anos após a entrega da primeira West Side Gallery, ocorrida em agosto de 2019. Anteriormente, a área era deteriorada. A iniciativa tem custo zero para a Prefeitura, sendo a empresa Menumídia a vencedora do chamamento público, oferecendo suporte aos grafites.



DE ONDE VEIO A INSPIRAÇÃO



A inspiração para a West Side Gallery veio da capital da Alemanha, Berlim, onde a East Side Gallery revitalizou uma área deteriorada, transformando-se em um ponto turístico icônico.

Com 630 metros lineares e 3.784 metros quadrados, essa galeria urbana é uma das maiores do Brasil, quase quatro vezes maior que o famoso Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo.O espaço contará com obras de artistas reconhecidos nacional e internacionalmente, como Crânio, Binho, Cripta Djan, Mari Monteiro, Onesto e Tuka.Ao todo, 25 artistas foram convidados para pintar a galeria, incluindo 13 moradores do município.Entre os grafiteiros, o gaúcho Tio Trampo foi convidado para trazer uma mensagem de apoio ao povo gaúcho afetado pelas enchentes. Artistas internacionais como Koka (México) e Rosk (Itália) também participam do projeto.