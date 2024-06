Conheça todas as leis que estão lidando com os jogos no Brasil

Elas precisarão ter um brasileiro em seu quadro societário como também sede em nosso país, além de precisarem prestar atendimento totalmente em português. Com a regularização do mercado de apostas esportivas no Brasil, o setor também ganha em investimentos, já que o Brasil conta com regras claras sobre como estas empresas devem operar, fora a grande arrecadação de impostos que pode ir a casa dos bilhões nos próximos anos.Outra proposta que envolve jogos de azar no Brasil é o PL 2.234/2022, que será votado em breve pelo plenário do Senado Federal. O projeto de lei trata da liberação de vários tipos de empreendimentos como cassinos, bingos, apostas em cavalos, a regularização do jogo do bicho, entre outras formas de jogos. Caso o projeto de lei entre em vigor, os jogos entrarão na realidade do brasileiro também de forma física, além das loterias.No caso dos cassinos, o estado de São Paulo poderá receber até 3 destes empreendimentos em seu território e devem ser localizados dentro de complexos turísticos, vale lembrar que desde 1946 estes empreendimentos são proibidos no país. Já os Bingos, proibidos desde 2001, poderão operar em municípios com população maior que 150 mil habitantes e também vinculados a estádios de futebol com mais de 15 mil torcedores.A lei é abrangente e também trata da regulamentação das apostas em cavalos, que terá liberação realizada pelo Ministério da Agricultura, como também da legalização do Jogo do Bicho no país. Com a nova medida, o governo estima arrecadar R$ 22 bilhões em impostos , além de atrair um investimento de R$ 100 bilhões e 1,5 milhões de empregos criados com o novo setor.