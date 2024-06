Não é meme: faixa de Zona Azul é pintada em local que é proibido estacionar em Cotia

A pergunta que fica é: pode ou não pode estacionar no local? Veja o vídeo enviado ao Cotia e Cia por um morador da região

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Uma sinalização curiosa, feita na rua Santa Teresa, na Vila Monte Serrat, em Cotia, tem chamado atenção de motoristas que passam pelo local.





E não é só. Pode-se observar, pelas imagens, que no local tem faixa amarela e guia rebaixada, ou seja, em nenhuma hipósete o motorista pode estacionar o veículo ali.





O QUE DIZ A SETRAM





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia, informou que a empresa Dinâmica, responsável pela pintura da faixa, iniciou um trabalho de revitalização da sinalização de solo. "Equivocadamente, a empresa fez a sinalização de estacionamento rotativo. Notificada, a empresa fará a correção, voltando ao que era, no período da noite", garantiu.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 14H55 DO DIA 28/06/2024 COM A NOTA DA SETRAM)





