Primeiro Tesla Cybertruck do Brasil é visto em Cotia

"Primeiro e único no Brasil" publicou Danielzinho Grau em vídeo circulando com o carrão no Morro do Macaco; Saiba quando custa o veículo.

Reprodução: Instagram









O Tesla Cybertruck, famosa picape da fabricante americana e conhecida por seu design futurista foi vista em Cotia sem placa nos últimos dias, mais especificamente no Morro do Macaco, periferia da cidade.





O motivo é que seu proprietário é cotiano, trata-se do funkeiro Danielzinho Grau, conhecido no ramo de sorteios e no funk esbanja 1,5 milhão de seguidores no Instagram.





Em seu Instagram ele brincou com a aquisição única "Foi Wesley Safadão, Luan Santana, Lucas Lucco, foi o Gustavo Lima? Não" citando ser a primeira e única picape que desembarcou no Brasil.





O veículo desembarcou no país no fim do mês passado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.



A picape robusta de aço inoxidável possui 856 cavalos e 1.423 kgfm de torque. O veículo custa no Brasil cerca de 1,5 milhão de reais em empresas de importação independente.





Nos Estados Unidos, a empresa de Elon Musk oferece a caminhonete por US$ 79.990 (R$ 395 mil), na versão de entrada, e US$ 99.990 (R$ 500 mil) na configuração topo de linha.





No entanto, devido aos altos custos de importação e outras taxas, os brasileiros interessados em adquirir o Cybertruck através de importadoras precisam desembolsar quase três vezes mais para ter a picape.





*Com informações Ig Carros.