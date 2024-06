Sem chuva e com estabilidade: veja como fica a previsão do tempo em Cotia nesta semana

A previsão do tempo para a cidade de Cotia nesta semana indica um cenário de estabilidade, com ausência de chuva e com temperaturas mais baixas. De acordo com os meteorologistas, o clima na região se manterá estável nos próximos dias, sem a ocorrência de precipitações.

Com a ausência de chuva, a tendência é de que o tempo permaneça estável, com céu claro e poucas nuvens. Isso significa que as chances de ocorrência de tempestades ou temporais são reduzidas.As temperaturas devem ter mínimas chegando a 12°C e máximas não ultrapassando os 24°C. Portanto, é recomendável que os moradores estejam preparados para o frio, principalmente durante as noites e madrugadas.Segunda (3) 14ºC a 24ºCTerça (4): 13°C a 17°CQuarta (5): 13°C a 21°CQuinta (6): 13°C a 23°CSexta (7): 13°C a 24°CSábado (8): 13°C a 24°CDomingo (9): 12°C a 24°C