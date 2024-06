Com fogueira gigante, Festa de São João do bairro dos Grilos será neste domingo (23)

Festa tradicional acontece há 96 anos na divisa de Cotia com Ibiúna

Foto: Divulgação

A Comunidade de Santa Cruz realiza, neste domingo (23), a 96ª edição da Festa de São João. O evento, que acontece desde 1928, será no bairro dos Grilos, divisa de Cotia com Ibiúna.

Para manter a tradição, os organizadores vão montar uma fogueira com mais de 10 metros de altura.O Dia de São João é na segunda-feira (24/6), mas a tradição é justamente comemorar na véspera e virar o dia celebrando a data.Por isso, a festa começa às 20h de domingo (23) com a tradicional missa, às 18h, e depois a procissão, às 23h30.Após a missa, a procissão carregará a imagem do Santo para ser banhada no rio que divide os dois municípios.Depois da procissão, terá o tradicional churrasco oferecido ao público, que recebe um espeto com carne para cada um assar o seu.O evento ainda contará com barracas de comidas e bebidas, bingo e shows musicais.