Imagem: Rede Record

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata na região do Parque Alexandra, em Cotia, na tarde desta quarta-feira (19).

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Segundo informações da Rede Record, os Bombeiros tentam controlar as chamas para o fogo não se alastrar para área residencial.O local onde o incidente ocorre fica próximo ao km 28 da rodovia Raposo Tavares.