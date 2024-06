Cotia realiza peneira sub-15 para disputar campeonato estadual de futebol

Saiba como participar da seleção

Imagem ilustrativa / Vagner Santos

A Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia realizará, neste sábado (22), uma peneira de futebol para meninos que nasceram em 2009 e 2010 (categoria Sub 15).

Os interessados em fazer a seleção devem chegar às 8h30, no Campo do Atalaia.Para participar, basta apresentar R.G original ou digital no dia da peneira, sem a necessidade de fazer inscrição prévia. Além disso, todos os participantes devem comparecer de camiseta, meião, caneleira e chuteira society.Segundo a secretaria, os selecionados para compor o time e futuros jogadores representarão o município de Cotia na 52ª edição do Campeonato Estadual ‘Professor José Astolphi’.A primeira fase da competição acontece entre agosto e setembro. Já a final da categoria está marcada para dezembro em Santa Rita D’Oeste.