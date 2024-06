Com ingressos a R$29,90, shopping da região divulga programação teatral para as crianças

Serão 5 peças teatrais no mês das férias da garotada! Confira!

Sala do Teatro do Raposo Shopping. Foto: Divulgação

O Raposo Shopping, localizado no km 14,5 da rodovia Raposo Tavares, divulgou a programação teatral com 5 peças infantis para a criançada curtir durante as férias de julho.

As apresentações acontecem no Teatro Raposo - Sala Irene Ravache (Piso Cinema). Todos os ingressos estão no valor promocional, de R$29,90.Quintas, às 15h (4, 11, 18 e 25 de julho)Sinopse: o público poderá conferir uma adaptação moderna e bem interativa, na qual o Lobo não tem vez com esses "porqueiras queridos”.Classificação: livreQuintas, às 17h (4, 11, 18 e 25 de julho)Sinopse: o espetáculo traz a história de um jovem afortunado que altera seu destino com a ajuda de um gênio. A princesa Jasmine se apaixona por Aladdin, e juntos enfrentam o vilão Jafar. Uma narrativa onde o amor e a magia superam o mal.Classificação: livreSábados, às 17h30 (6, 13, 20 e 27 de julho)Sinopse: o público poderá embarcar em uma releitura contemporânea da obra-prima de Roald Dahl, onde Willy Wonka busca um herdeiro para sua fábrica de chocolates. Com temas atuais e músicas clássicas, esta produção promete uma experiência mágica para todas as idades.Classificação: livreDomingos, às 15h (7, 14, 21 e 28 de julho)Sinopse: Cinderela era uma doce menina, muito amada por seus pais. Ao perder a mãe, seu pai se casou novamente, mas acabou morrendo pouco depois. Após a morte de seu pai, ela passa a ser maltratada por sua madrasta e suas irmãs, mas a doce garota busca seguir as recomendações de sua mãe: tenha coragem e seja gentil.Classificação: livreDomingos, às 17H (7, 14, 21 e 28 de julho)Sinopse: O espetáculo conta a história de Simba, filho de Mufasa e Sarabi, um leãozinho arteiro e curioso que começa a descobrir as responsabilidades de ser rei. Ele é envolvido nas tramoias de seu tio Scar e acaba fugindo para longe onde encontra conforto e acolhimento em Timão e Pumba, seus novos melhores amigos. O tempo passa, o leãozinho cresce e se vê entre a vida que leva e seu passado que vem ao seu encontro por meio de Nala, sua melhor amiga na infância. Simba é herdeiro do trono por direito, mas tem medo que seus segredos mais ocultos sejam revelados.Classificação: Livre