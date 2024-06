Cantor Nahim é encontrado morto dentro de sua casa em Taboão da Serra

Caso foi registrado como ‘morte suspeita’

Foto: Divulgação

O cantor Nahim Jorge Elias Nunes, mais conhecido como Nahim, de 71 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa em Taboão da Serra na manhã desta quinta-feira (13/6).









TRAJETÓRIA



Natural de Miguelópolis, interior do estado, ele fez sucesso nos anos 80. Ele frequentava programas de auditório e foi grande vencedor do quadro Qual É a Música? no Programa Silvio Santos do SBT.



O artista ganhou projeção nacional com os hit “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka". Na mesma época, gravou seu primeiro disco em português. Ao todo, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas.



Ao longo da carreira, participou de diversos programas de televisão, dentre eles, o reality show da TV Record, A Fazenda.



Em abril de 2019, o artista chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa.



Em 2020, se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito. A suspeita é de que o artista tenha caído da escada. Mas essa informação ainda não foi confirmada pela polícia, que investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), caso será registrado preliminarmente como morte suspeita.Segundo as primeiras informações, ele se mudou para o local recentemente, após ter se divorciado da mulher, Andreia Andrade.O funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte do artista.