Osasco distribui pães abençoados e bolo de Santo Antônio nesta quinta-feira (13)

Festividades tradicionais marcam o dia do Padroeiro da cidade

Foto: Divulgação

A Festa de Santo Antônio, Padroeiro da cidade de Osasco, acontece nesta quinta-feira (13).

A Catedral de Santo Antônio, localizada na Avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco, será palco das festividades tradicionais, com missas em três horários: às 7 horas, celebrada pelo vigário Padre Vinícius com a realização da benção do bolo e pães de Santo Antônio; às 10h, presidida pelo Bispo Diocesano Dom João Bosco e às 15h, celebrada pelo Pároco da Catedral Monsenhor Claudemir e seguida de procissão pelas ruas da cidade.Após a chegada da procissão, haverá um show pirotécnico em frente à Catedral, com muitas luzes.O tradicional bolo de Santo Antônio será preparado pelos voluntários da Catedral e o Monsenhor Claudemir. Os pedaços serão vendidos no Espaço Catedral (Rua Dom Ercílio Turco, 60), a partir das 8h. Os pedaços custam R$ 10.Durante todo o dia haverá a distribuição gratuita de pães abençoados. A ação acontece na frente da Torre da Catedral e é coordenada por voluntários da Igreja.A distribuição acontece por ordem de chegada.