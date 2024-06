Alça de acesso para a Rodovia dos Bandeirantes será interditada neste sábado (15)

Veja as alterativas no período das obras

CCR RodoAnel / Divulgação

A alça de acesso da pista interna - sentido Perus, km 3+500 - do Rodoanel Mário Covas (SP-021) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) será interditada das 22h de sábado (15/6) às 6h de domingo (16/6).

Segundo a CCR RodoAnel, a medida é necessária para a realização de serviços de recuperação de pavimento.Como alternativa durante o período das obras, os motoristas poderão seguir pela pista sul (sentido capital) da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a partir do km 23 e fazer o retorno no km 16 da SP-348, onde é possível acessar o sentido norte (interior).Outra opção para os motoristas é utilizar o acesso para a Rodovia Anhanguera (SP-330), pela saída do km 7 do Rodoanel Mário Covas (SP-021).Outra possibilidade para os motoristas é seguir até o km 0 do Rodoanel para poder acessar a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães para retornar a pista externa da SP-021 e seguir até o km 2 para ter acesso à Rodovia dos Bandeirantes.