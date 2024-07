Vereadores de Cotia entram de férias e sessões serão retomadas em agosto

Atendimento ao público e demais serviços do Poder Legislativo seguem funcionando normalmente

Foto: Câmara de Cotia

A partir desta segunda-feira (1º), a Câmara Municipal de Cotia entra em período de recesso parlamentar.

Durante o mês de julho não serão realizadas Sessões Ordinárias, mas o atendimento ao público e demais serviços do Poder Legislativo seguem funcionando normalmente.O recesso dos vereadores é previsto no Artigo 60 da Lei Orgânica do Município. Os meses de janeiro e julho, bem como a segunda quinzena de dezembro, são de recesso parlamentar.Com isso, as sessões são previstas para voltar no dia 6 de agosto.A Câmara Municipal de Cotia está aberta ao público das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Nos gabinetes dos vereadores o atendimento é a partir das 9h.