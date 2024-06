Pela 1ª vez, Cotia receberá o maior festival de churrasco do estado de SP; SAIBA TUDO!

Programação ainda contará com shows de bandas de rock e uma variedade gastronômica de dar água na boca!

Foto: Divulgação

Cotia receberá o maior festival de churrasco do estado de São Paulo no mês que vem.



Foto: Divulgação

VARIEDADE GASTRONÔMICA



O Burning Fest reúne uma variedade gastronômica oferecida pelos melhores assadores do estado.



O evento oferecerá uma celebração de sabores com uma grande variedade de proteínas e cortes, incluindo torresmo de rolo, pernil, búfalo, cordeiro, wagyu, picanha, costela fogo de chão e burger’s na parrilla argentina.



Além disso, haverá uma seleção premiada de chopps e cervejas artesanais.



O público também poderá visitar expositores de souvenires, como óculos de sol, camisetas de rock, caricaturas e um estúdio de tatuagem.



SERVIÇO



O QUE - Burning Fest – Batalha de Assadores



ONDE - Poupa Shopping (Av. Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat- Cotia –SP)



QUANDO - de 05 a 07 de julho, das 12h às 22h



Entrada Gratuita

O Burning Fest – Batalha de Assadores acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, das 12h às 22h.O evento, que ainda contará com shows de rock ao vivo em todos os dias, será realizado no Poupa Shopping. A entrada é gratuita.A programação musical será divulgada nas redes sociais do Burning Fest ( @burning.fest ).