VÍDEO: Moradores registram fumaça tóxica em empresa lacrada há 3 anos em Caucaia do Alto

GCM Ambiental realiza vistoria no imóvel; veja os detalhes

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou ao Cotia e Cia, nesta sexta-feira (3), que enviou uma equipe da Guarda Civil Ambiental no imóvel localizado na estrada Água Espraiada, 2550, em Caucaia do Alto. Moradores registraram, por alguns dias, a formação de uma enorme fumaça tóxica no local (veja o vídeo no final da reportagem).





No endereço citado funcionava uma empresa fabricante de piscinas e caixas d’água chamada Fiber Light. O espaço foi lacrado em 2021 pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia.





Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), após denúncia de utilização de produtos químicos contaminantes sem normativas e identificação ou autorização dos órgãos competentes (RELEMBRE AQUI DO CASO). A empresa, segundo a secretaria, descumpriu um embargo da, após denúncia de utilização de produtos químicos contaminantes sem normativas e identificação ou autorização dos órgãos competentes





Na tarde dessa quinta-feira (2), a Guarda Civil Ambiental de Cotia disse que não encontrou nenhum responsável no local e os portões estavam fechados. Uma nova vistoria foi realizada hoje com monitoramento aéreo do local.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: