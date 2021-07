Empresa de plástico em Caucaia é lacrada após descumprimento de embargo

Destaque

Vistoria constatou odor, contaminação do solo e utilização de produtos químicos contaminantes sem normativas e identificação ou autorização dos órgãos competentes; empresa já havia sido embargada pela Cetesb

Uma empresa de plástico localizada em Caucaia do Alto foi lacrada nesta quarta-feira (14) pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia. A operação contou com a participação da Polícia Civil de Barueri e de uma equipe da Guarda Ambiental de Cotia.





Segundo a secretaria, a empresa Fiber Light descumpriu um embargo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e continuou funcionando normalmente.





De acordo com a pasta, uma vistoria realizada no local constatou odor, contaminação do solo e utilização de produtos químicos contaminantes sem normativas e identificação ou autorização dos órgãos competentes.





Ainda segundo a secretaria, foram feitas apreensões de equipamentos pela polícia e um funcionário presente foi conduzido à delegacia para elaboração de boletim de ocorrência.