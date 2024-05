Domingo (5) tem mais uma edição do Passeio Ciclístico em Cotia

Passeio terá largada na praça do Jardim Sabiá

Foto: Divulgação

O grupo Corrente do Pedal vai realizar, neste domingo (5), mais uma edição do ‘Passeio Ciclístico’ para iniciantes. O evento tem apoio do empresário Eduardo Nascimento e da Prefeitura de Cotia.





O passeio terá largada na praça do Jardim Sabiá. Serão aproximadamente 10 km de percurso e cerca de duas horas de duração, com monitoramento e segurança.





Para participar é preciso seguir algumas recomendações: bicicleta revisada e itens de proteção como capacetes, óculos e luvas.





“Nosso propósito é promover um circuito agradável para toda família, incentivando-os a utilizar a bicicleta como atividade físico-desportiva e que, contribui com a saúde de modo geral, tanto no condicionamento físico quanto mental, além de promover um ambiente sustentável” conta Alan Sales, um dos idealizadores do Corrente do Pedal.





“É uma atividade leve para toda a família, principalmente para quem quer iniciar no pedal e não sabe como. É uma forma de socializar, se divertir e introduzir as pessoas no esporte, visando a saúde e uma melhor qualidade de vida”, explica Eduardo Nascimento.





Serviços:





Data: 07/05 (Domingo)





Horário: às 8h





Percurso: aproximadamente 10km





Concentração: Praça do Sabiá - Cotia, SP