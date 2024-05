Viaduto que liga rodovia Castello Branco a Osasco é aberto

Ao todo, foram dois anos de obras realizadas pela Vioeste através de parceria pública e privada





Foi aberto neste domingo (19) o novo viaduto que permite um novo acesso a região central de Osasco a partir da Rodovia Castello Branco.









A construção do viaduto integrou as ações previstas em contrato de concessão entre o governo paulista e a empresa ViaOeste, que administra o Sistema Castello-Raposo. Ao todo, foram dois anos de obras realizadas pela concessionária. O empreendimento mobilizou R$ 232 milhões em investimentos e gerou cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos no período.





O novo acesso permite ao motorista sair da Rodovia Castello Branco, na altura do km 15, e acessar a Avenida Fauad Auada, no município de Osasco. A ponte conecta a marginal oeste da rodovia (sentido interior) com o município cruzando as pistas da Castello Branco, o rio Tietê e o Complexo Viário Maria Campos.



Além do viaduto, foram implantadas melhorias na pista expressa oeste da rodovia, com aplicação de nova sinalização e outros elementos de segurança viária, como defensas metálicas e barreiras rígidas .

A entrega do novo equipamento público contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas “”, afirmou o governador, que ainda acrescentou: “.”