Roubo frustrado: ladrão finge estar armado, apanha da vítima e pede desculpas; VÍDEO

Crime aconteceu em Cotia na noite dessa quinta-feira (16)

Imagem retirada do vídeo enviado ao Cotia e Cia

Um bandido, de 20 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira (16) em Cotia após tentativa de roubo à motocicleta. O crime ocorreu na Estrada Padre Inácio.





De acordo com a Polícia Militar, um casal estava vindo pela via com sua moto quando foi abordado por dois homens em outra motocicleta.





O homem que estava na garupa anunciou o assalto com a mão na cintura, simulando estar armado.





No entanto, ao perceber que o homem não estava armado, a vítima o segurou pelo gorro da blusa e ambos entraram em luta corporal.





A vítima acabou conseguindo imobilizar o criminoso, que chegou a pedir desculpas após ter apanhado. Outros motociclistas estiveram no local e ajudaram a vítima. O segundo bandido conseguiu fugir.





A PM foi acionada e compareceu no local. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Cotia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. O bandido segue detido na Cadeia Pública de Cotia.





Parte da ocorrência foi registrada por um morador. Veja no vídeo abaixo: