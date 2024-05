Bridgestone inaugura em Cotia seu maior centro de distribuição da América Latina

Espaço possui capacidade para armazenar mais de 1 milhão de pneus

Centro de distribuição em Cotia. Foto: Bridgestone / Reprodução

A Bridgestone inaugurou um novo centro de distribuição em Cotia destinado exclusivamente para o mercado de reposição.





Segundo reportagem da Veja, com uma área total de 84 mil metros quadrados cobertos, o espaço, localizado no km 39 da Raposo Tavares, possui capacidade para armazenar mais de 1 milhão de pneus.





São mais de 140 docas, que podem movimentar 35.000 unidades diariamente, fazendo do espaço o maior centro de distribuição da América Latina.





“A nova unidade torna-se assim o principal armazém da companhia no Brasil. Com essa nova instalação, teremos expressivos ganhos logísticos, ainda mais qualidade no atendimento dos canais de maior complexidade e melhora no nível de serviço para nossa rede de revendedores”, afirma o presidente da Bridgestone América Latina Sul, Vicente Marino.





*Com informações da Veja