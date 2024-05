Vereador quer construção de subprefeitura no bairro do Atalaia

Indicação foi lida na sessão dessa terça (21)

Bairro do Atalaia, Cotia. Foto: Google Street Views

O vereador de Cotia, Celso Itiki (PSD), fez uma indicação ao prefeito Rogério Franco pedindo a construção de uma subprefeitura “com orçamento próprio” no bairro do Atalaia.





A indicação foi lida na sessão da Câmara Municipal realizada nessa terça-feira (21).





Vale lembrar que Cotia tem duas subprefeituras, uma em Caucaia do Alto e outra na Granja Viana.





Veja abaixo a justificativa do parlamentar:





“As Subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da população e solucionar os problemas apontados. Elas se preocupam com a educação, saúde e cultura de cada região, promovendo atividades para a população. A Administração Municipal, no âmbito das Subprefeituras, é exercida pelos Subprefeitos, responsáveis pela decisão, direção, gestão e controle dos assuntos municipais em nível local, respeitando a legislação vigente e observando as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal.”