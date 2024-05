Mostra de Cinema Negro de Cotia exibirá filme infantil sobre ancestralidade negra e indígena

Animação “Ewé de Òsányìn: O Segredo das Folhas” será exibida neste sábado (25) na sede da Congada de Cotia; saiba mais

Imagem: Divulgação

A Mostra de Cinema Negro de Cotia vai realizar sua terceira edição neste sábado (25), às 16h, com a exibição da animação infantil “Ewé de Òsányìn: O Segredo das Folhas”, considerada uma referência audiovisual para educar as crianças sobre a ancestralidade negra e indígena.





O evento, que é gratuito, acontece na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim.





Ainda terá distribuição de pipoca e refrigerante para o público presente.





BATE-PAPO COM A DIRETORA





Após a exibição, o público terá um bate-papo virtual com Pâmela Peregrino, diretora e roteirista do filme. Atualmente, a animadora e cenógrafa, também leciona Artes na Universidade Federal do Sul da Bahia.





Além de “Ewé de Òsányín: o segredo das folhas”, lançado em 2021, Pâmela também dirigiu outros curtas como “Partir” (2012), “Òpárá de Òsùn: quando tudo nasce” (2018), “Oríkì” (2020) e “Porto e Raiz” (2021).





SOBRE O FILME





Baseado no livro “Òsányìn: Os segredos e Mistérios das Folhas Sagradas” de Alzení Tomáz, de 2019, o curta-metragem conta a história de um menino que nasce com folhas em seu corpo e sua mãe busca a cura.





Ao sofrer preconceito de outras crianças nas escolas, o menino foge para a mata. Mas na Caatinga, ele encontra seres encantados de tradições indígenas e negras e caminha numa aventura de autoconhecimento. Sua busca a leva até Òsányìn, o Orixá das folhas, que apresenta o poder das plantas e a importância da preservação ambiental.





SOBRE A MOSTRA DE CINEMA





Com uma longa programação ao longo do ano, a Mostra de Cinema Negro de Cotia realizará uma sessão todo mês, com convidados especiais.





O evento é uma realização do projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, com a produção da Congada de Cotia, Instituto Gira-Sol, Ayê Produções e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia e da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.





SERVIÇO





Mostra de Cinema Negro de Cotia com exibição do filme “Ewé de Òsányìn: O Segredo das Folhas”





Quando: Sábado (25/05/2024), às 16h





Onde: Sede da Congada de São Benedito (Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim





Entrada gratuita