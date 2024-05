“Tranque o carro e feche a janela”: Segurança Pública de Cotia “dá dicas” para prevenir furtos

Imagens da tentativa de furto de veículo no Jd Monte Serrat enviadas ao Cotia e Cia

Secretaria de Segurança Pública de Cotia deu algumas sugestões para a prevenção de furtos de veículos na cidade. A nota foi enviada à reportagem nessa quarta-feira (8), após dois carros terem sido alvos de furto no Jardim Monte Serrrat. O caso foi publicado com exclusividade pelo Cotia e Cia (veja aqui).





Entre as sugestões, a secretaria pediu para os moradores trancarem as portas dos veículos e estacioná-los em áreas movimentadas. “Sempre que possível, estacione o veículo em áreas movimentadas, iluminadas e com câmeras de segurança; parece óbvio, mas muitos motoristas não trancam todas as portas e nem fecham as janelas (mesmo que por breve momento), elas devem ser trancadas”, disse.





A pasta ainda sugeriu para instalar dispositivos de segurança no veículo e nunca deixar chaves e objetos de valor “que possam chamar a atenção no interior do automóvel”. “Esteja atento e se notar algo suspeito, informe às autoridades e, sempre que houver ocorrência informe e registre a ocorrência.”





SOBRE O FLAGRANTE





Em relação às tentativas de furto de pelo menos dois veículos na madrugada de terça-feira (7) no Jardim Monte Serrat (veja o vídeo abaixo), a Secretaria de Segurança Pública disse que o crime aconteceu em local “de baixa incidência criminal”.









“A tentativa de furto de veículo mostrada nas imagens aconteceu em um local de baixa incidência criminal (de acordo com os mapas criminais disponíveis no momento que consideram os registros de ocorrência)”, informou.