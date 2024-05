Homem é flagrado tentando furtar veículos na região central de Cotia; VEJA!

Foram 5 minutos de tentativas frustradas; câmera registrou tudo!

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Imagens de uma câmera de segurança enviadas ao Cotia e Cia flagraram, na madrugada desta terça-feira (7), um homem tentando furtar dois veículos na rua Ernesto Lemos Leite, no Jardim Monte Serrat, região central de Cotia.





Pelas imagens, é possível ver o homem com boné, vestido com uma jaqueta preta, calça jeans e bota. Ele também carrega uma bolsa na lateral do corpo.





Há dois veículos estacionados na via. Na primeira tentativa, o homem tenta abrir a porta do carro, mas não consegue. Depois, ele segue em direção ao segundo carro, que está parado logo a frente.





O homem levanta o capô do automóvel e depois fecha novamente. Ele tira o boné e observa o movimento ao seu redor. Um táxi se aproxima. Ele se levanta e disfarça.





Depois, o homem volta a abrir o capô, mexe no veículo e tenta abrir a porta, mas não também não consegue. Após 5 minutos de tentativa, ele vai embora (veja as imagens abaixo):













Uma moradora, que não quis ser identificada, disse ao Cotia e Cia que ele já tinha tentado furtar um terceiro veículo na mesma rua, mas as imagens não mostraram.





“Nesta mesma rua, só neste mês, tiveram vários furtos e roubos de carros, moto e residência. Ninguém aguenta mais”, desabafa a moradora.





Cotia e Cia pediu um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e aguarda retorno.