Personal trainer troca aulas em academia por atendimentos em clínica psiquiátrica

“Eu tenho comigo que eu preciso ser útil para poder me sentir feliz”

Foto: Estúdio Man

Corpo-Mente: Acomodar-se nunca fez parte do estilo de vida de Débora Garcia. Professora e personal trainer, ela decidiu sair da zona de conforto e ir para a “zona de conflito” ao fazer uma escolha radical em sua carreira profissional: trocar as aulas em academias por atendimentos em uma clínica psiquiátrica na Granja Viana. Acomodar-se nunca fez parte do estilo de vida de Débora Garcia. Professora e personal trainer, ela decidiu sair da zona de conforto e ir para a “zona de conflito” ao fazer uma escolha radical em sua carreira profissional: trocar as aulas em academias por atendimentos em uma clínica psiquiátrica na Granja Viana.





“Tudo começou por minhas próprias insatisfações e curiosidades. Me sentia muito presa ao me definir em uma só profissão. Então, a insatisfação profissional gerou uma insatisfação pessoal que me fez buscar outro caminho. Eu tenho comigo que eu preciso ser útil para poder me sentir feliz”, disse Débora ao podcast Corpo-Mente.





Assista abaixo o trecho do programa onde a profissional de Educação Física conta em detalhes como transcorreu essa mudança: