"Total crueldade”: padre de Osasco relata momentos de terror em cativeiro

Religioso foi sequestrado na terça (21) e libertado nessa quinta (23)

Padre Flávio Heliton da Silva. Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Militar libertou nessa quinta-feira (23) um padre que havia sido sequestrado por três criminosos no último dia 21 e que era mantido refém em uma casa na região de Osasco. Flávio Heliton da Silva narrou os momentos de terror que passou no cativeiro.





"Assim que eles me colocaram no carro, eles começaram a me ameaçar, colocaram uma arma na minha cabeça e ficavam o tempo inteiro me ameaçando de morte”, conta.





Segundo a vítima, os criminosos ainda passaram mais 15 minutos com ele no carro até chegaram a um local que serviu de cativeiro. “O local estava em condições precárias, eu não podia ir no banheiro, não podia beber água e nem comer nada, eles agiram de total crueldade comigo", disse.





CATIVEIRO LOCALIZADO





Após denúncias e trabalhos de inteligência policial, a equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano identificou um endereço onde os suspeitos possivelmente estariam escondendo a vítima. Posteriormente, o veículo foi localizado pelos policiais.





De acordo com as informações da PM, os criminosos estavam usando o celular da vítima para realizar transferências bancárias.





“Conseguimos estourar o cativeiro e flagrar o trio. A vítima estava deitada. Imediatamente acionamos o resgate”, disse o tenente Matheus Henrique. Eles foram presos no local e encaminhados à delegacia. O padre foi resgatado e retirado do local. A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco.