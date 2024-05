Prepare o agasalho: frente fria deve trazer chuva e queda brusca na temperatura em Cotia

Temperatura deve cair até 15ºC no final de semana; veja

Foto: Vagner Santos

Com o avanço de uma massa de ar frio vinda do Sul, as temperaturas irão cair no fim de semana em todo o Estado de SP. Em Cotia, além do frio, o domingo deve ser chuvoso durante o dia todo.





Nesta sexta-feira (24), o sol ainda vai predominar na cidade, com máxima de 29ºC e mínima de 15ºC. Mas o tempo deve virar a partir de amanhã (25), com queda de até 15º na temperatura.





Veja a previsão para este sábado (25) e domingo (26)





Sábado: 12°C / 16°C (chuva durante à tarde e à noite)





Domingo: 12°C / 14°C (chuvoso durante o dia todo)