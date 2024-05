Stand-up: Paulo Bertolino se apresenta no Neverland Bar, em Caucaia, neste sábado (18)

Evento tem classificação livre e promete uma noite repleta de risadas e nostalgia, explorando de forma única a infância dos anos 90 em um ambiente sem palavrões

Paulo Bertolino. Foto: Divulgação





O comediante Paulo Bertolino, conhecido por seu humor irreverente, apresenta seu show solo "A Última Geração Raiz", neste sábado (18), no Neverland Bar, no centro de Caucaia do Alto.

O stand-up tem classificação livre e promete uma noite repleta de risadas e nostalgia, explorando de forma única a infância dos anos 90 em um ambiente sem palavrões, adequado para todos os públicos.

"Estou empolgado em trazer 'A Última Geração Raiz' para Caucaia do Alto, uma oportunidade única de nos conectarmos através do riso e das lembranças que moldaram nossa geração", diz Paulo Bertolino sobre o show.

Os ingressos estão disponíveis para compra aqui e custam a partir de R$ 10.

O Neverland fica localizado na Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto, em Cotia.