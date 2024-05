Prefeitura anuncia mudanças nos horários e dia de circulação da linha Fatec x Terminal Cotia

Número de viagens foi aumentado e a linha passará a funcionar aos domingos.





Os moradores de Cotia que moram, trabalham ou estudam na região do Lajeado passaram a contar com a circulação da linha 036 – Fatec (via Lajeado) x Terminal de Cotia aos domingos. Antes, a linha só circulava de segunda a sábado, sendo que aos sábados, encerrava às 14h. O serviço ampliado já está em operação com aumento inclusive no número de viagens de segunda a sábado.





A medida foi tomada com base em estudos de viabilidade técnica da Setram que considerou o aumento da demanda por transporte público nesta região. “Nos últimos anos, esta região cresceu, novos moradores chegaram.” explicou Joaquim Brechó, titular da Setram.





Com as mudanças, durante a semana foram acrescentadas as seguintes viagens: 4h30 (saindo da Fatec x Terminal); 14h30 (saindo da Fatec x Terminal); 21h40 (Rosemary via Fatec x Terminal) e, 22h45 (Rosemary via Fatec x Terminal). Aos sábados foram acrescentadas mais quatro viagens, a linha que operava apenas até as 14h, passou a ter novos horários de saída: 15h35, 16h40, 17h45 e 18h30 (saindo da Fatec x Terminal).