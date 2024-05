O que é a Folia de Reis, evento tradicional que acontece em Caucaia do Alto neste sábado

As festividades, em comemoração aos 28 anos de festa, começarão às 19h

Foto: Divulgação

Caucaia do Alto receberá, neste sábado (18), mais uma edição da tradicional ‘Folia de Reis: Viva Santo Reis – Com Terço’, do Grupo de Reis.





As festividades, em comemoração aos 28 anos de festa, começarão às 19h, na casa do Seu Cassimiro de Jesus Nascimento, situada na Rua Santa Rita, 84, Estrada da Estação.





O Grupo de Reis promete uma noite de apresentações culturais que culminará com as bênçãos do Padre José Maria, pároco da Paróquia N. Sr. da Imaculada Conceição.





A programação é gratuita e aberta para aqueles empenhados em conhecer as manifestações locais.





O QUE É A FOLIA DE REIS





A Folia de Santo Reis é uma celebração aos Três Reis Magos, proclamadores do Menino Jesus, e, desde 2022, é Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia (Lei 2261/22).





O evento acontecerá na casa do festeiro Seu Cassimiro de Jesus Nascimento. A festa foi trazida para Caucaia por sua esposa, a dona Maria do Carmo, há 28 anos. A filha do casal, Cássia Regina, que é a Bandeira do grupo, lembra como tudo começou. “[a folia] é uma tradição de família que veio da Bahia [...] meu pai é o festeiro”, disse. “Minha mãe, Maria do Carmo, que trouxe [a Folia de Reis] para Caucaia do Alto”, completou Cássia.





De acordo com a filha do casal festeiro, a Folia começou quando chamaram o Seu Cassimiro para rezar um terço na casa da falecida dona Malvina. Ela pediu para cantar um Reis e a Folia não parou mais. Atualmente, o Grupo de Reis da Folia de Santo Reis conta com cerca de 20 componentes.





Por tradição, o Grupo canta Reis de casa em casa até o dia da Festa. Mas, por conta do pequeno número de integrantes, o Grupo retira a bandeira apenas da casa mais próxima do festeiro, todos rezam o terço, recebem a bênção do padre José Maria e depois acontece a coroação de Nossa Senhora. “Depois nós nos apresentamos cantando Reis até o grupo cansar. Normalmente [a folia] dura a noite toda. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar”, salientou Cássia.





Durante a festa é servido lanche aos participantes. “O Reis é uma festa de doação, cada um doa o que pode e contribui da forma que pode. Alguns doam dinheiro, outros doem alimentos que a gente vai transformar no lanche e na bebida que vai ser servida na festa”, destacou Cássia Regina que também é organizadora da Folia de Reis ao lado dos pais.





Serviço:





Folia de Reis: Viva Santo Reis – 28 anos





Dia 18 de maio de 2024 – sábado





Horário: a partir das 19h





Local: Casa do Seu Cassimiro





Endereço: Rua Santa Rita, 84 – Caucaia do Alto (acesso pela Av. Roque Celestino Pires, entrar na Estrada da Estação de Caucaia, passar a linha férrea e acessar a Rua Santa Rita)





Aberto ao público





Gratuito





Livre