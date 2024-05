Semáforo no centro de Cotia é alvo de vandalismo, afirma prefeitura

Expectativa é que a peça vandalizada seja reposta nesta terça-feira (27).





Os pedestres que passam pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, 90, no centro de Cotia, devem ficar atentos à travessia, pois o semáforo no local está sem funcionar. Segundo a prefeitura, o equipamento foi vandalizado, nesta segunda-feira (27/05/24).

O semáforo teve a botoeira danificada, segundo a gestão municipal, nesta terça-feira (28), a peça será reposta e o semáforo voltará a normalidade.De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade, Setram, agentes do Demutran estão no local, em horário de grande movimentação, para auxiliar os pedestres a atravessarem em segurança.