Até quando vai o frio em Cotia? Confira a previsão

Temperatura deve cair ainda mais.





A semana em Cotia começou com temperaturas máxima abaixo de 20ºC e a mínima chegando próximo dos 10ºC, apesar de comum no outono, até quando vai o frio?

Nos próximos dias as temperaturas devem cair ainda mais, com mínimas abaixo de 10ºC. Até sexta-feira (31), os termômetros não devem ultrapassar os 20ºC. Não há previsão de chuva, apenas de garoas localizadas.

O aumento da temperatura deve ocorrer apenas no domingo (2), com máxima chegando aos 26ºC. A próxima semana deve ser de clima ameno com temperaturas entre 14 e 27ºC.

Confira abaixo a previsão do tempo para essa semana:



28/05 - Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 19ºC.



29/05 - Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

30/05 - Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 9ºC e máxima de 17ºC.





*Com informações do Clima Tempo.

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Mínima de 11ºC e máxima de 18ºC.