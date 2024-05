Prefeitura disponibiliza serviços do INSS no CIT Caucaia do Alto; saiba como agendar

Atendimento começa na próxima segunda-feira (27)

CIT Caucaia do Alto. Foto: Divulgação





O Centro Integrado Tributário (CIT) de Caucaia do Alto passou a contar com um posto descentralizado com a oferta de serviços previdenciários. A informação foi divulgada pela prefeitura de Cotia nesta quinta-feira (23).Segundo a prefeitura, o atendimento começa na próxima segunda-feira (27), com hora marcada, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 13h.No local, a população terá acesso a informações sobre serviços previdenciários e poderá protocolar a entrada em aposentadoria, pensões, salário-maternidade, auxílio por incapacidade, reclusão, benefícios assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), entre outros.Para ser atendido é preciso agendar horário no portal da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), basta entrar em ‘Portal de Serviços’, procurar por ‘Agendamento CIT’ e acessar a agenda do CIT Caucaia do Alto e escolher ‘Atendimento INSS’, em ‘Selecione um serviço’.Quem ainda não tem cadastro, deverá preencher alguns dados para gerar um login e senha. Após o agendamento, será gerado um protocolo.No protocolo, o usuário receberá algumas orientações para o atendimento, como: comparecer com dez minutos do horário agendado, levar o protocolo de agendamento e toda a documentação requerida.Caso a pessoa não possa comparecer, ela deve fazer o cancelamento, basta acessar os seus agendamentos e escolher a opção ‘cancelar’.Segundo a prefeitura, os colaboradores do CIT de Caucaia do Alto já receberam capacitação sobre a rotina de atendimento do INSS e serão os responsáveis pelo recebimento de documentos, além do direcionamento para os canais de atendimento 135 ou ‘Meu INSS’, esclarecimento de dúvidas, entre outros.