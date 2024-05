Câmara de Cotia está entre as 10 do estado que têm maior custo por vereador

Câmara de Osasco ocupa o 1º lugar; veja

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara de Cotia ocupa o 10º lugar no ranking entre as 645 casas legislativas paulistas com maior custo por vereador.





De acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), levantados pelo Cotia e Cia nesta quinta-feira (23), cada um dos 15 vereadores custou R$ 3,1 milhões em 2023.





A Câmara de Osasco ocupa o 1º lugar com R$ 4,1 milhões de gasto por cada um dos 21 vereadores.





Veja abaixo o top 10 de gasto por vereador em 2023: