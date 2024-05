PM se pronuncia sobre abordagem a motociclista no centro de Cotia

Vídeo da abordagem viralizou nas redes sociais; VEJA

Como mostram as imagens, o homem é abordado por PMs da Rocam, mas tenta fugir. No entanto, é alcançado logo em seguida.



Durante a abordagem e já rendido, um dos PMs derruba o motociclista, que está de capacete, e bate a cabeça dele contra o chão: "Está ouvindo agora?", pergunta o PM.



Com o impacto da batida, a viseira do capacete do homem chega a quebrar.



As imagens foram gravadas por um motorista e compartilhadas nas redes sociais.



Em nota, a Polícia Militar esclareceu que a conduta adotada pelo agente não condiz com as diretrizes e protocolos operacionais da instituição, que investe em treinamentos constantes para que as técnicas de abordagem sejam aperfeiçoadas.



A corporação disse ainda que instaurou um procedimento para apurar todas as circunstâncias dos fatos.





VEJA O VÍDEO ABAIXO:











Um motociclista foi flagrado, na tarde de terça-feira (28), tentando fugir de uma abordagem policial no centro de Cotia.