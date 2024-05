Cura ressaca e traz bom humor: como funcionam os óleos essenciais na aromaterapia

Ao Corpo-Mente, a aromaterapeuta Ângela Rosa explicou como funcionam os principais óleos para diversos tipos de tratamento; ASSISTA

Ângela Rosa, do Terra. Foto: Estúdio Man

#Corpo-Mente: A aromaterapia é uma prática milenar que utiliza os óleos essenciais extraídos de plantas para promover o bem-estar físico, emocional e mental. Os óleos essenciais são compostos aromáticos naturais que possuem propriedades terapêuticas e podem ser utilizados de diversas formas, como inalação, massagem ou banhos.





Os óleos essenciais são extraídos de diferentes partes das plantas, como folhas, flores, raízes, cascas e sementes, e cada um possui propriedades específicas que podem ajudar no tratamento de diversos sintomas e condições. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda é conhecido por suas propriedades calmantes e relaxantes, sendo amplamente utilizado para aliviar o estresse e a ansiedade.





Para abordar o assunto, o podcast Corpo-Mente conversou com a aromaterapeuta Ângela Rosa, representante da empresa “do Terra” em Cotia. Ela explicou cada função dos principais óleos usados na aromaterapia. Você sabia, por exemplo, que tem tratamento com óleo para curar a ressaca? E também que tem óleo para deixar a pessoa com bom humor?





Assista abaixo o programa na íntegra: