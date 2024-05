Para aquele menino sem dentes | Cartas para Ontem #4

“Incrível como algumas imagens desaparecem e outras ficam para sempre, né? Então viva isso, viva, que vai passar”

Foto: Arquivos Pessoais

De poesia à ficção, Wil Delarte tem cinco livros autorais, além de publicações em diversas mídias e antologias. Também possui composições na área musical, com letras gravadas por artistas do Rock e da MPB. É idealizador do canal cultural Universos para Elos e escreve mensalmente a coluna 'Cartas para Ontem' , no Cotia e Cia

Se te escrevo nesse instante em que acaba de perder os dentes aí, não é por nada não, é pela coincidência desta foto me cair no colo nesse outro instante aqui. Repare a data, maio de 1988, exatos 36 anos deste agora.Louco, né? Daí a 5 meses você ganhará uma nova Constituição, a dita “cidadã”, mas é justo que nem saiba o que seja isso, continue como está, hasteando a bandeira e a decorar nosso hino, é justo que continue.Também é justo que não se aperreie tanto, outros dentes vão surgir, e essa história de “banguela” nem vai pegar, sabe? “Orelha de Topo Gígio” também não... Tá, é mentira, isso vai te acompanhar por uns 2 ou 3 anos ainda, mas relaxe, vai passar.Seus primos ao lado, Anderson e Leandro, vão crescer e se mudar para o Mato Grosso, ficará anos e anos sem os ver, mas até lá, muito ainda vão aprontar juntos. Num triste dia você vai receber a notícia que um deles foi acometido por uma doença que te deixará quebrado, com vontade de abraçá-lo muito forte, mas nem chegará a dizer isso a ele, não até agora.Foi bem por esses dias aí que ele, o Leandro, o da ponta esquerda, questionou se você já tinha visto uma “Biana”. E claro que você disse que já tinha visto, né?Escrevi o nome em maiúsculo porque sempre me pareceu um nome próprio. Passados os anos, você ainda ficará com esse nome na cabeça, e em algum momento pensará se tratar, então, não de toda a “Biana”, mas do clítoris das meninas, aquele pontinho que tem cara de “Biana” mesmo. Mas sei lá, nunca mais você ouvirá esse termo e, quer saber, ele deve ter é inventado esse nome. Vocês viviam pensando nessas coisas, né? Vou te contar um segredo: isso não vai passar.Olhando-te daqui, nesse exato instante em que está aí, volto a sentir aquela mesma mariposa que, sei, está batendo em seu peito. Sabe, ela é linda, sorriso lindo, negra e linda, cabelos crespos encaracolados e lindos, mas, no máximo, vocês serão Mister e Miss Caipirinhas na Festa Junina do primeiro ano. Mas vou te contar outro segredo: outra negra e linda será tua companheira, até aqui por vinte e dois anos, mas sem muito spoiler, viva aí essa sensação de amor eterno, é justo que seja assim.Qual era o nome dela mesmo? Ah, Andreia! Sou capaz de sentir o cheiro do cabelo dela no dia da dança, as pintinhas pretas no rosto, as flores no vestido, e, depois, um vazio... Não faço a mínima ideia para onde ela foi e em que momento sumiu de nossas vidas. Incrível como algumas imagens desaparecem e outras ficam para sempre, né? Então viva isso, viva, que vai passar.O bulling no segundo ano vai ser terrível, o carinha grandão que bate em todos e rouba lanches será mesmo um problema. Quanto a isso, sabe, não tenho conselho. Sei que vai superar, que também vai passar, mas quando volto àquelas cenas, a mesma dor no peito, a mesma raiva parece ainda estar aqui.Não esquenta que essa palavra “bulling” ainda nem existe aí, concentre-se apenas em se fortalecer de algum jeito, faça o que você acabará fazendo, finja ser seu amigo e leve dois lanches, um para você e outro para ele. Esse presente vai quebrar suas pernas e, você nem imagina, ainda acabará sendo o protegido dele.Caramba, só de imaginar tudo o que poderia te escrever nesta carta, depois que os novos dentes passaram por aparelho, cáries, canais e diversas obturações; agora que quatro dentes novos despontaram em minha filha e, poxa, dessa novidade é até difícil de te falar, mas vou te contar um último segredo: tudo o que viver daí em diante será para chegar até esse momento aqui, até os dentes novos da pessoa que você mais amará na vida.E será um amor tão grande que contaminará todos os outros amores.Depois de alguns anos e algumas provas, você reaprenderá a amar seus pais como ama aí nesse exato instante, e terá tanto amor sobrando para dar para um tanto de parentes e um tanto de amigos, e talvez isso seja o mais importante que poderia te dizer agora: tudo o que é real, não passa, no máximo se transforma em algo ainda mais verdadeiro.Com o tempo, até você eu aprendi a amar. Você, com todos os seus defeitos. Você, com todos os traumas e sombras. Você com a vaidade e seus medos. Você, assim, por inteiro... E qual foi o segredo? Sabe aquela canção que você ainda não conhece e diz “o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou”? É mais ou menos isso, e sobre o inferno, ah, não tem jeito, você vai conhecer por si só e, sabe, por mais terrível que será, nada, nada poderá ser diferente.