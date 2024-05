Sarau Para Elos dedica 6ª edição aos povos originários neste sábado (11) em Cotia

Evento acontece na Biblioteca Municipal Batista Cepelos; saiba mais

Imagem: Reprodução

A Biblioteca Municipal Batista Cepelos, em Cotia, recebe neste sábado (11) a 6ª edição do Sarau Para Elos. O evento, que é gratuito e aberto ao público, será dedicado aos povos originários.





Para marcar a data, será veiculado o documentário “Nhanderekó: o modo de viver como prevenção e cura”, vídeo que retrata o resgate e o modo de viver da comunidade da Aldeia de Tapirema, de Peruíbe (SP).





O evento terá ainda o lançamento do livro “A Cidade de Prata”, de Claudio Magalhães, show do artista Feitosa Folk e as já tradicionais apresentações do Coral Nossa Voz e da Cia Kadife Dunya de dança.





A programação também inclui talentos locais e microfone aberto para aqueles que desejam compartilhar sua própria manifestação artística, seja com poesias, trechos de obras literárias ou músicas autorais.









SERVIÇO





O que: Sarau Para Elos





Quando: Dia 11 de maio, às 19h





Local: Biblioteca Batista Cepelos (Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura).





Entrada gratuita e para todas as idades