Novo salário mínimo paulista de R$ 1.640 é sancionado; veja quem tem direito

Sanção da lei foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24)

Imagem: Reprodução

O governador Tarcísio de Freitas sancionou nessa quinta-feira (23) o novo salário mínimo paulista no valor de R$ 1.640. O reajuste foi de 5,81% – acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 3,6%. A sanção da lei foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24).A proposta de reajuste havia sido enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no dia 30 de abril, com valor 16,1% acima do salário mínimo do Governo Federal, estabelecido em R$ 1.412 desde o início deste ano. A aprovação pelos parlamentares ocorreu no último dia 14 deste mês.O salário mínimo paulista foi criado, da forma como é hoje, em 2007, e vale para categorias profissionais específicas, estabelecidas em lei. O mínimo paulista é, agora, 16,1% maior do que o salário mínimo nacional, que foi fixado no começo do ano em R$ 1.412.Quem tem direito ao novo salário precisa exercer sua profissão em um dos 645 municípios do estado.Trabalhadores agropecuários e florestaisPescadoresContínuosMensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservaçãoTrabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicosAuxiliares de serviços gerais de escritórioEmpregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativosCumins“Barboys”LavadeirosAscensoristas“Motoboys”Trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais e trabalhadores não especializados de minas e pedreirasOperadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeiraClassificadores de correspondência e carteirosTintureirosBarbeirosCabeleireirosManicures e pedicuresDedetizadoresVendedoresTrabalhadores de costura e estofadoresPedreirosTrabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelãoTrabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonialTrabalhadores de serviços de turismo e hospedagemGarçonsCobradores de transportes coletivos,“Barmen”PintoresEncanadoresSoldadoresChapeadoresMontadores de estruturas metálicasVidreiros e ceramistasFiandeirosTecelõesTingidoresTrabalhadores de curtimentoJoalheirosOurivesOperadores de máquinas de escritórioDatilógrafosDigitadoresTelefonistasOperadores de telefone e de “telemarketing”Atendentes e comissários de serviços de transporte de passageirosTrabalhadores de redes de energia e de telecomunicaçõesMestres e contramestresMarceneirosTrabalhadores em usinagem de metaisAjustadores mecânicosMontadores de máquinasOperadores de instalações de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrialAdministradores agropecuários e florestaisTrabalhadores de serviços de higiene e saúdeChefes de serviços de transportes e de comunicaçõesSupervisores de compras e de vendasAgentes técnicos em vendas e representantes comerciaisOperadores de estação de rádio e de estação de televisãoDe equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica